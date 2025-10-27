Моя страна
Россиянам назвали семь лучших мест для рыбалки в стране

Астрахань назвали лучшим местом для рыбалки в России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Астрахань назвали лучшим городом для рыбалки в России. Список самых удачных мест для такого досуга раскрыли аналитики в совместном исследовании сервиса путешествий «Туту» и АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Не менее популярны у рыболовов Омск, Рязань, Новосибирск, Самара, Тюмень и Воронеж. «Рыбалку в Астрахани ищут вдвое чаще, чем в Омске, занявшем вторую строчку. В Астрахань — на Волгу и десятки небольших рек — россияне отправляются ловить сазана, щуку и судака. Клев в Астраханской области сохраняется и в холодное время года», — указано в исследовании.

На омские реки Иртыш и Омь рыбаки отправляются за карасем, сомом и щукой, а на рязанскую Оку — только за карасем и щукой.

Ранее большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года.

    Все новости