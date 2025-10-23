Россияне назвали рыбалку любимым видом отдыха

55 процентов россиян назвали рыбалку любимым видом отдыха

Большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Туту» и АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года. Зимняя рыбалка привлекает 3 процента опрошенных, столько же выбирают осень, а 4 процента — весну.

«30 процентов любителей зимней рыбалки ценят свежий и морозный воздух. По 13 процентов опрошенных отдали голоса за тишину и атмосферу. Еще столько же признались, что рыбалка для них — образ жизни, не зависящий от времени года», — указано в исследовании.

Среди поклонников зимней рыбалки 67 процентов мужчин и 33 процента женщин. Предстоящей зимой самой желанной добычей для них будет щука — поймать ее хотят 30 процентов респондентов. Еще 27 процентов не нацелены на какие-то конкретные виды рыб. 10 процентов хотели бы выловить судака, а 7 процентов — окуня.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края школьник стал звездой соцсетей после того, как поймал настоящего речного монстра. Удача улыбнулась юному россиянину вечером 19 октября в Северном парке города.