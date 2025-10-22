Российский школьник выловил «рыбу мечты»

Подросток поймал 19-килограммового толстолобика под Краснодаром

В Славянске-на-Кубани под Краснодаром школьник стал звездой соцсетей после того, как поймал настоящего речного монстра. «Рыба мечты» оказалась настолько тяжелой, что не выдержал даже сачок, пишет Krasnodar media.

Удача улыбнулась юному россиянину вечером 19 октября в Северном парке города. Подросток, пришедший половить рыбу на обычный спиннинг, внезапно почувствовал мощный рывок. Сначала он решил, что на крючке сом или карп, но настоящая интрига раскрылась, только когда улов удалось вытащить на берег.

Трофеем оказался белый толстолобик весом около 19 килограммов. Когда его пытались завести в сачок, тот просто сломался от тяжести. Кадры момента борьбы с речным гигантом распространились в соцсетях.

Как отмечает издание, после короткой фотосессии с рекордной добычей рыба отправилась туда, куда обычно отправляются подобные уловы — на кухню. Семья приготовила гиганта и подала его к ужину.

Ранее рыбаки поймали у Курильских островов огромного тунца. Вес морского гиганта достигает 284 килограммов. Его стоимость может составить больше двух миллионов долларов (около 160 миллионов рублей).