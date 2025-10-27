Экономика
07:01, 28 октября 2025Экономика

Россиянам назвали вакансии с зарплатой 400-550 тысяч рублей

«Зарплата.ру»: Оклады 400-500 тыс. руб. предлагают протезистам и капитанам судов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexey Seafarer / Shutterstock / Fotodom

В октябре 2025 года большие ежемесячные оклады в России предлагали ряду специалистов, включая техников-протезистов и капитанов-механиков маломерных судов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Исследование проводилось исходя из сведений о вакансиях, размещенных на сервисе. По его итогам выяснилось, что зарплату от 400 тысяч рублей на руки в октябре предлагала московская компания, специализирующаяся на протезировании. Успешный кандидат на позицию ведущего техника-протезиста должен уметь работать с протезами с микропроцессорным управлением, а также проводить первичный осмотр пациентов. От соискателя требуется опыт изготовления протезов бедра и голени через индивидуальный слепок, а также уверенное знание рынка современных комплектующих и материалов.

В Териберке, в свою очередь, ищут капитана-механика маломерного судна (до 20 метров). От кандидатов на эту позицию требуется опыт работы от 3 до 6 лет, успешному соискателю готовы предложить ежемесячный оклад до 500 тысяч рублей на руки. В обязанности необходимого специалиста войдут управление судном, выходы в море с туристами на рыбалку, осмотр достопримечательностей и поиск китов вдоль побережья. За день нужно будет выполнять несколько рейсов. Другими высокооплачиваемыми специалистами в октябре стали технический директор по работе с климатическим оборудованием (до 500 тысяч рублей в месяц) для курирования аудита проектных решений и руководитель информационных технологий (до 550 тысяч рублей) для управления ИТ-проектами.

Осенью в число самых высокооплачиваемых специалистов на российском рынке труда, отмечали аналитики платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», также вошли курьеры. В Москве, например, подобного рода работники получают на руки в среднем 20,5 тысячи рублей. Если трудиться без выходных и с максимальной загрузкой, зарплата сотрудников доставки в месяц может достигать 615 тысяч рублей.

