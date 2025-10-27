Силовые структуры
Российские полицейские заинтересовались поклонником сатаны

В Ейске мужчина получил штраф из-за фото с татуировками сатанистов
В Ейске задержан 29-летний местный житель, опубликовавший в социальных сетях фотографии своего тела с татуировками сатанистов (Международное движение сатанизма) (признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фигурант — поклонник сатаны. В отношении него составлено два административных протокола. Мужчина должен заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Международное движение сатанистов (Международное движение сатанизма) в перечень террористов и экстремистов.

По мнению Верховного суда России, это движение основано на экстремистской идеологии и ненависти к традиционным религиозным конфессиям, а его последователи совершают оккультные обряды и публично призывают к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов.

