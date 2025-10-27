Экономика
11:22, 27 октября 2025Экономика

Российский маркетплейс добавил ИИ-анализ продаж для бизнеса

«Яндекс Маркет» добавил ИИ-анализ для продавцов
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Компания «Яндекс Маркет» обновила личный кабинет продавца и добавила в него «Маркет AI» — чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта, который помогает партнерам справляться с рутинными задачами. Бета-версия инструмента уже умеет отвечать на вопросы о маркетплейсе и анализировать продажи.

Ассистент подсказывает, какие документы понадобятся для получения отметки «Оригинал» или как оформить пропуск на склад. Для этого он находит ответы в Справке. При анализе продаж «Маркет AI» сообщает, как изменялись показатели за последний месяц, сравнивает динамику с предыдущим периодом, показывает выручку по категориям или брендам и готовит прогноз.

Пользователи могут оценить ответы ассистента — отзывы продавцов будут учитываться при его дальнейшем обучении. Если система определит, что запрос требует вмешательства специалиста, она предложит пригласить сотрудника поддержки.

Значок ассистента появился в меню обновленного личного кабинета рядом с поиском. Через него можно быстро перейти на нужную страницу. Рабочие функции теперь сгруппированы по тематическим разделам, которые размещены в верхней панели. В разделе «Общение» собраны поддержка, претензии, чаты с покупателями, новости и диалог с персональным менеджером при наличии такой услуги.

Бесплатный доступ к чату с искусственным интеллектом продавцы получили в июле 2025 года. Тогда ассистент был запущен в браузерной версии личного кабинета и доступен по заявке. «Маркет AI» продолжит развиваться — в будущем он сможет помогать партнерам работать с контентом и отзывами.

    Все новости