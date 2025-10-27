Стало известно о создании заградотрядов из бойцов «Азова» и «Айдара»

Военный с позывным Якудза: ВСУ создали заградотряды из бойцов «Азова» и «Айдара»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали заградотряды из бойцов подразделений «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщил российский военный с позывным Якудза, его слова приводит РИА Новости.

«Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов", "Айдар" — эти люди стоят в заградотрядах», — рассказал он.

Военный подчеркнул, что бойцы националистических батальонов отличаются особой жестокостью не только по отношению к российским военным, но и к своим сослуживцам. Он также назвал бойцов подразделений безбожниками и сравнил их со зверями.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады ВСУ при попытке отступить с позиций в Харьковской области. Утверждается, что как минимум шесть украинских военных были устранены сослуживцами.