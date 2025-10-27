Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 27 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о создании заградотрядов из бойцов «Азова» и «Айдара»

Военный с позывным Якудза: ВСУ создали заградотряды из бойцов «Азова» и «Айдара»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали заградотряды из бойцов подразделений «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщил российский военный с позывным Якудза, его слова приводит РИА Новости.

«Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов", "Айдар" — эти люди стоят в заградотрядах», — рассказал он.

Военный подчеркнул, что бойцы националистических батальонов отличаются особой жестокостью не только по отношению к российским военным, но и к своим сослуживцам. Он также назвал бойцов подразделений безбожниками и сравнил их со зверями.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады ВСУ при попытке отступить с позиций в Харьковской области. Утверждается, что как минимум шесть украинских военных были устранены сослуживцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости