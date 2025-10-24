Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 24 октября 2025Бывший СССР

Заградотряд уничтожил солдат ВСУ при попытке отступить в Харьковской области

ТАСС: Украинский заградотряд уничтожил группу солдат ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке отступить с позиций в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что по отступающим украинским военным работали как снайперы, так и беспилотники.

Ранее стало известно, что командование ВСУ на фоне массового дезертирства направило заградотряды в Сумскую область.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости