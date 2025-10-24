Заградотряд уничтожил солдат ВСУ при попытке отступить в Харьковской области

ТАСС: Украинский заградотряд уничтожил группу солдат ВСУ в Харьковской области

Заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке отступить с позиций в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что по отступающим украинским военным работали как снайперы, так и беспилотники.

Ранее стало известно, что командование ВСУ на фоне массового дезертирства направило заградотряды в Сумскую область.