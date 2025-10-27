В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

РИА: В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

Две сестры и их мать, которых считают участницами преступного сообщества, арестованы по делу о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости заявил информированный источник.

«Они [две сестры и их мать] содержатся в одном из столичных СИЗО», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, фигурантки были так называемыми «попрошайками». Сначала им вменяли только мошенничество, однако позже добавили статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).

Ранее стало известно, что ОПС по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево состояло из нескольких групп: таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков, роль которых, по версии следствия, выполняли сотрудники патрульно-постовой службы.