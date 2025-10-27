Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 27 октября 2025Россия

В регионе России за две тысячи километров от границы с Украиной объявили опасность БПЛА

В Башкирии объявили опасность беспилотных летательных аппаратов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В российском регионе, который находится за две тысячи километров от границы с УкраинойБашкирии, объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, беспилотная опасность объявлена на территории всей Республики Башкортостан.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки, а также не подходить к окнам в помещениях.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 27 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти две сотни беспилотников. Больше всего из них — 47 — перехватили над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости