В регионе России за две тысячи километров от границы с Украиной объявили опасность БПЛА

В Башкирии объявили опасность беспилотных летательных аппаратов

В российском регионе, который находится за две тысячи километров от границы с Украиной — Башкирии, объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, беспилотная опасность объявлена на территории всей Республики Башкортостан.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки, а также не подходить к окнам в помещениях.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 27 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти две сотни беспилотников. Больше всего из них — 47 — перехватили над Брянской областью.