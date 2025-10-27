Россия
В России жестко ответили на заявление Польши о праве Украины на диверсии в Европе

Колесник: Туск навредит, призывая Украину атаковать объекты России в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о праве Украины атаковать российские объекты в Европе, занимается вредительством, потому что при ответе могут пострадать европейцы, считает член комитет Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Туск просто дурак, который вредит Польше и Европе. Он не понимает, когда будут нападать в любой точке Европы на российские объекты, Россия будет отвечать, и пострадает та же Европа. (…) Пострадают совершенно невинные люди — европейцы. Потому что мы не собираемся сидеть и смотреть, как на наши объекты будут нападать и уничтожать или какие-либо другие будут производить насильственные действия в отношении наших людей на этих объектах. Ответ такой получит, что чертям тошно станет», — сказал Колесник, подчеркнув, что ответ России может коснуться всех.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Суд также принял решение отказать Германии в его экстрадиции.

    Все новости