В США раскрыли причину поддержки Украины западными странами

Аналитик Риттер: Стратегическое поражение Киева будет значить и поражение Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Западные государства не могут перестать поддерживать Украину, так как поражение Киева будет означать и их поражение. Такое мнение выразил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Скотт Риттер.

«Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение», — пояснил аналитик.

По мнению Риттера, европейские политики сами загнали себя в угол. Он назвал их отчаявшимися людьми, у которых нет выхода, кроме как «продолжать упорствовать в глупости».

Ранее бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро заявил, что конфликт на Украине может завершиться либо победой России, либо переговорами. По мнению дипломата, европейцы «не пойдут умирать за Украину», а президент США Дональд Трамп хочет лишь абстрагироваться от конфликта.

