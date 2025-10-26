Дипломат Аро: Украинский конфликт закончится либо победой РФ, либо переговорами

Конфликт на Украине может завершиться либо победой России, либо переговорами. Два варианта исхода украинского кризиса назвал бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.

«Я знаю только два способа положить конец войне: полная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией», — сказал он.

По мнению дипломата, европейцы «не пойдут умирать за Украину», а президент США Дональд Трамп хочет лишь абстрагироваться от конфликта. Он также назвал очевидным, что РФ якобы хочет включить Украину в свою сферу влияния.

Ранее Аро заявил, что конфликт на Украине подтвердил конец эпохи господства Запада. «Нет ничего более показательного, чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами», — написал он.