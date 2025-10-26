Мир
Во Франции назвали два варианта исхода конфликта на Украине

Дипломат Аро: Украинский конфликт закончится либо победой РФ, либо переговорами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфликт на Украине может завершиться либо победой России, либо переговорами. Два варианта исхода украинского кризиса назвал бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.

«Я знаю только два способа положить конец войне: полная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией», — сказал он.

По мнению дипломата, европейцы «не пойдут умирать за Украину», а президент США Дональд Трамп хочет лишь абстрагироваться от конфликта. Он также назвал очевидным, что РФ якобы хочет включить Украину в свою сферу влияния.

Ранее Аро заявил, что конфликт на Украине подтвердил конец эпохи господства Запада. «Нет ничего более показательного, чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами», — написал он.

