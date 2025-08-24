Экс-посол Аро: Конфликт на Украине подтвердил конец господства Запада

Конфликт на Украине подтвердил конец эпохи господства Запада. Важное последствие боевых действий назвал бывший посол Франции в США Жерар Аро в статье для газеты Le Point.

«Мы переживаем конец эпохи господства Запада. Нет ничего более показательного, чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами», — написал он.

По его словам, уменьшение влияния Запада связано с изменением баланса сил, а также с тем, что США отказались от роли «мирового полицейского» и защитника Европы. По мнению Аро, западные страны обрекли себя на «бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели».

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что СМИ Запада насаждают украинцам мысль, что они и россияне не являются связанными друг с другом народами.