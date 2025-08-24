Бывший СССР
Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

Депутат Рады Дубинский: Прозападные СМИ навязывают вражду россиянам и украинцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что СМИ Запада на Украине насаждают гражданам мысль, что россияне и украинцы не являются связанными друг с другом народами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский уточнил, что прозападные журналисты навязывают вражду россиянам и украинцам, выбирая разное написание имен.

«Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что таким образом западные страны хотят усугубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.

Ранее Дубинский заявил, что утечка данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизит крах президента страны Владимира Зеленского. До этого российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.

