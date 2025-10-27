Ценности
11:09, 27 октября 2025Ценности

Внешность Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Diamond / BACKGRID / Legion-Media

Внешность канадского актера Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 61-летнего артиста на прогулке в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в коричневом пиджаке, синей толстовке на молнии и черных джинсах. Также звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» надел потертые коричневые ботинки и красную бейсболку, в тон которой повязал шарф и взял с собой шопер. При этом он продемонстрировал отросшие седые волосы и бороду с усами.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит старым и растрепанным», «Помните, несколько лет назад были популярны мемы, что Киану бессмертен и не стареет? Поразительно, как время вдруг его настигло», «Выглядит как бездомный», «Худшая борода», «Интересно, как он выглядит без растительности на лице», — заявили юзеры.

Ранее в октябре в сети восхитились внешностью представительницы США на конкурсе «Мисс мира» в 1972 году, звезды сериала «Чудо-женщина» Линды Картер на новых фото.

