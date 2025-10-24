Ценности
07:00, 24 октября 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 74-летней звезды сериала «Чудо-женщина» на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / AP

В сети восхитились внешностью американской актрисы и певицы, представительницы США на конкурсе «Мисс Мира» в 1972 году Линды Картер на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

74-летнюю звезду сериала «Чудо-женщина» запечатлели на благотворительном гала-вечере, который состоялся в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Она появилась на мероприятии в приталенном пиджаке в клетку и с золотистыми пуговицами и серой юбке-солнце длины миди. Также знаменитость сделала объемную укладку с локонами, нанесла на губы коричневую помаду и дополнила образ украшениями.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Выглядит великолепно. Похоже, она позволила себе стареть естественно и изящно. Очень элегантная женщина», «Все еще прекрасна», «Настоящая Чудо-женщина. Линда, ты выглядишь великолепно и стильно», «Всегда прекрасна», — заявили юзеры.

В сентябре 40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина», израильская актриса Галь Гадот снялась в откровенном виде.


