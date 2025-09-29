Галь Гадот снялась в прозрачном топе и трусах

Израильская актриса Галь Гадот снялась в откровенном виде

Израильская актриса, модель и посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Галь Гадот снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 107 миллионов подписчиков.

40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» предстала на размещенных кадрах, сидя на стуле. Она позировала в прозрачном белом топе без рукавов. При этом артистка не надела бюстгальтер, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время Гадот примерила черные трусы, уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре Галь Гадот также опубликовала фото в белом купальнике.