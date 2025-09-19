Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 19 сентября 2025Ценности

Галь Гадот опубликовала фото в купальнике

Израильская актриса Галь Гадот опубликовала фото в белом купальнике
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @gal_gadot

Израильская актриса, модель и посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Галь Гадот снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 107 миллионов подписчиков.

40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» предстала на размещенном фото во время отдыха у бассейна. Она позировала с распущенными волосами в слитном белом купальнике с черной окантовкой, тонкими бретелями и вырезами на спине.

«Впитываю последние золотые лучи лета», — указала в подписи знаменитость.

В апреле Галь Гадот приняла участие в откровенной фотосессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Названы невозможные для замены ИИ 5 профессий

    В России высказались о «паркетных» танках Запада

    В США сообщили об отказе Трампа предоставить военную помощь Тайваню

    Малышева задала интимный вопрос гостю своей передачи и пристыдила его

    В Госдуме назвали опасное последствие продажи алкоголя в сети

    Тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли на глазах ее матери

    Галь Гадот опубликовала фото в купальнике

    Лондон отказался от провокаций против России из-за одного события на Украине

    Мошенники начали обманывать участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости