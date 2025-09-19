Галь Гадот опубликовала фото в купальнике

Израильская актриса Галь Гадот опубликовала фото в белом купальнике

Израильская актриса, модель и посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Галь Гадот снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 107 миллионов подписчиков.

40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» предстала на размещенном фото во время отдыха у бассейна. Она позировала с распущенными волосами в слитном белом купальнике с черной окантовкой, тонкими бретелями и вырезами на спине.

«Впитываю последние золотые лучи лета», — указала в подписи знаменитость.

В апреле Галь Гадот приняла участие в откровенной фотосессии.