28 октября в России отмечают День создания армейской авиации, а еще — День рождения московского водопровода. В мире празднуют Мeждунapoдный дeнь aнимaции и Мeждунapoдный дeнь кpeoльcкoй культуpы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 октября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День создания армейской авиации России
28 октября 1948 года считается Днем создания армейской авиации, когда на подмосковном аэродроме в Серпухове был сформирован первый отдельный вертолетный полк, оснащенный вертолетами Ми-1. С тех пор армейская авиация прошла большой путь развития, став неотъемлемой частью Вооруженных сил России.
В 2015 году в результате объединения с войсками противовоздушной обороны армейская авиация вошла в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В настоящее время авиационные войска являются одной из основных сил российской армии.
День рождения московского водопровода
28 октября 1804 года в Москве открылся первый централизованный водопровод. Указ о его сооружении еще в 1779 году подписала Екатерина II, но на строительство ушло целых 25 лет. Доставлять воду предполагалось из Громового ключа, расположенного близ села Мытищи.
В настоящее время протяженность столичной системы водоснабжения составляет примерно 13 тысяч километров, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Сингапура. В день на каждого жителя Москвы приходится около 135 литров воды, общий объем суточной подачи — порядка 3 миллионов кубометров.
Праздники в мире
Мeждунapoдный дeнь aнимaции
28 октября 1892 года в парижском Музее Гревен художник Шарль-Эмиль Рейно представил «оптический театр» — с помощью своего аппарата, праксиноскопа, он показал движущиеся картинки. В честь этого события в 2002 году Международная ассоциация анимационного кино решила учредить праздник, посвященный анимации.
Вceмиpный дeнь дзюдо
Этот День был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Дата приурочена ко Дню рождения Дзигоро Кано (1860-1938), мастера боевых искусств и создателя этого вида единоборств.
Дзюдо — японское боевое искусство, основу которого составляют броски, болевые приемы, удержания и удушения. Помимо техники борьбы, дзюдо обладает значительной философской составляющей, один из главных принципов — не противостоять силе, а направлять ее в нужное русло.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 октября
- Мeждунapoдный дeнь кpeoльcкoй культуpы;
- День бабушек и дедушек в России.
Какой церковный праздник 28 октября
День памяти святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского
Афанасий Сахаров стал епископом в 1921 году — в то время коммунистическая партия только начинала свои гонения на церковь. Молодой 34-летний священник наотрез отказался идти на компромиссы с богоборцами. За последующие 33 года он чуть больше 5 лет провел на свободе: 21 год — в лагерях и тюрьмах, более 6 лет — в ссылках.
При этом Афанасий больше заботился не об отношениях с властью, а о целостности церкви: святой активно боролся против обновленчества — реформистского религиозного движения, которое приветствовало большевистский режим. Несмотря на гонения, он по возможности продолжал свое служение. В настоящее время Церковь почитает Афанасия как пример стойкости духа и бескомпромиссной преданности вере.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября
- День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского;
- День памяти преподобного Евфимия Солунского;
- День памяти святителя Иоанна Суздальского;
- День памяти священномученика Лукиана Печерского.
Приметы на 28 октября
В народном календаре 28 октября — день Евфимия Осеннего (Пчельника). На Руси в это время полным ходом шла подготовка ульев к зимовке. Кроме того, мужчины припасали к холодам валенки и сани, а женщины мяли лен и готовили пряжу.
- Всю домашнюю работу 28 октября нужно сделать до захода солнца — с приходом темноты злые духи могут испортить результат.
- Сожалеть и печалиться в этот день — значит, рассердить домового, который будет устраивать пакости.
- Увидеть падающую звезду 28 октября — к покойнику в доме.
Кто родился 28 октября
Джулия Робертс (58 лет)
Американская голливудская актриса и продюсер известна по фильмам «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг Хилл», «Одиннадцать друзей Оушена», «Ешь, молись, люби» и многим другим. Робертс — первая в истории кино актриса, получившая гонорар 20 миллионов долларов за роль в фильме «Эрин Брокович». Эта же работа принесла ей «Оскар».
Хоакин Феникс (51 год)
Американский актер, мастер перевоплощений, известен ролями в фильмах «Гладиатор», «Переступить черту», «Джокер», «Наполеон» и многих других. Интересный факт: у Хоакина Феникса есть русские корни, чем он очень гордится, — его предки по материнской линии эмигрировали в США из Российской империи.
Кто еще родился 28 октября
- Билл Гейтс (70 лет) — американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft;
- Эрос Рамазотти (62 года) — итальянский певец, автор песен и композитор;
- Роман Виктюк (1936-2020) — советский театральный режиссер и педагог;
- Овидий Горчаков (1924-2000) — советский разведчик, писатель и сценарист.