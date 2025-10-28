28 октября в России отмечают День создания армейской авиации, а еще — День рождения московского водопровода. В мире празднуют Мeждунapoдный дeнь aнимaции и Мeждунapoдный дeнь кpeoльcкoй культуpы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День создания армейской авиации России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

28 октября 1948 года считается Днем создания армейской авиации, когда на подмосковном аэродроме в Серпухове был сформирован первый отдельный вертолетный полк, оснащенный вертолетами Ми-1. С тех пор армейская авиация прошла большой путь развития, став неотъемлемой частью Вооруженных сил России.

В 2015 году в результате объединения с войсками противовоздушной обороны армейская авиация вошла в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В настоящее время авиационные войска являются одной из основных сил российской армии.

День рождения московского водопровода

28 октября 1804 года в Москве открылся первый централизованный водопровод. Указ о его сооружении еще в 1779 году подписала Екатерина II, но на строительство ушло целых 25 лет. Доставлять воду предполагалось из Громового ключа, расположенного близ села Мытищи.

В настоящее время протяженность столичной системы водоснабжения составляет примерно 13 тысяч километров, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Сингапура. В день на каждого жителя Москвы приходится около 135 литров воды, общий объем суточной подачи — порядка 3 миллионов кубометров.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь aнимaции

28 октября 1892 года в парижском Музее Гревен художник Шарль-Эмиль Рейно представил «оптический театр» — с помощью своего аппарата, праксиноскопа, он показал движущиеся картинки. В честь этого события в 2002 году Международная ассоциация анимационного кино решила учредить праздник, посвященный анимации.

Вceмиpный дeнь дзюдо

Этот День был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Дата приурочена ко Дню рождения Дзигоро Кано (1860-1938), мастера боевых искусств и создателя этого вида единоборств.

Дзюдо — японское боевое искусство, основу которого составляют броски, болевые приемы, удержания и удушения. Помимо техники борьбы, дзюдо обладает значительной философской составляющей, один из главных принципов — не противостоять силе, а направлять ее в нужное русло.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 октября

Мeждунapoдный дeнь кpeoльcкoй культуpы;

День бабушек и дедушек в России.

Какой церковный праздник 28 октября

День памяти святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского

Афанасий Сахаров стал епископом в 1921 году — в то время коммунистическая партия только начинала свои гонения на церковь. Молодой 34-летний священник наотрез отказался идти на компромиссы с богоборцами. За последующие 33 года он чуть больше 5 лет провел на свободе: 21 год — в лагерях и тюрьмах, более 6 лет — в ссылках.

При этом Афанасий больше заботился не об отношениях с властью, а о целостности церкви: святой активно боролся против обновленчества — реформистского религиозного движения, которое приветствовало большевистский режим. Несмотря на гонения, он по возможности продолжал свое служение. В настоящее время Церковь почитает Афанасия как пример стойкости духа и бескомпромиссной преданности вере.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября

День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского;

День памяти преподобного Евфимия Солунского;

День памяти святителя Иоанна Суздальского;

День памяти священномученика Лукиана Печерского.

Приметы на 28 октября

В народном календаре 28 октября — день Евфимия Осеннего (Пчельника). На Руси в это время полным ходом шла подготовка ульев к зимовке. Кроме того, мужчины припасали к холодам валенки и сани, а женщины мяли лен и готовили пряжу.

Всю домашнюю работу 28 октября нужно сделать до захода солнца — с приходом темноты злые духи могут испортить результат.

Сожалеть и печалиться в этот день — значит, рассердить домового, который будет устраивать пакости.

Увидеть падающую звезду 28 октября — к покойнику в доме.

Кто родился 28 октября

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская голливудская актриса и продюсер известна по фильмам «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг Хилл», «Одиннадцать друзей Оушена», «Ешь, молись, люби» и многим другим. Робертс — первая в истории кино актриса, получившая гонорар 20 миллионов долларов за роль в фильме «Эрин Брокович». Эта же работа принесла ей «Оскар».

Американский актер, мастер перевоплощений, известен ролями в фильмах «Гладиатор», «Переступить черту», «Джокер», «Наполеон» и многих других. Интересный факт: у Хоакина Феникса есть русские корни, чем он очень гордится, — его предки по материнской линии эмигрировали в США из Российской империи.

Кто еще родился 28 октября