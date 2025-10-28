81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

Легкомоторный самолет потерпел крушение во время посадки на аэродроме в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.
Инцидент произошел 27 октября в Скотлендуэлле, Шотландия. 81-летний пилот направил воздушное судно на местный аэродром и потерял управление. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что мужчина не выжил.
Других пострадавших нет. На данный момент отдел расследования авиационных происшествий оказывает помощь полиции в поиске причин авиакатастрофы.
Ранее в Африке разбился пассажирский самолет. На борту находились 12 человек.