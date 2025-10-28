Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 28 октября 2025Путешествия

81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

The Sun: Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Шотландии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: thesun.co.uk

Легкомоторный самолет потерпел крушение во время посадки на аэродроме в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 27 октября в Скотлендуэлле, Шотландия. 81-летний пилот направил воздушное судно на местный аэродром и потерял управление. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что мужчина не выжил.

Других пострадавших нет. На данный момент отдел расследования авиационных происшествий оказывает помощь полиции в поиске причин авиакатастрофы.

Ранее в Африке разбился пассажирский самолет. На борту находились 12 человек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Суд в Москве запретил сдавать жилье «только мусульманам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости