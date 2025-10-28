Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

The Sun: Аэропорт Аликанте в Испании закрыли из-за угрозы БПЛА

Девять самолетов не смогли сесть в аэропорту Европы из-за появившегося в воздухе беспилотника. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел вечером 27 октября в международной гавани Аликанте Эльче Мигель Эрнандес на востоке Испании. Аэропорт закрыли на время устранения угрозы, а пассажирским бортам запретили вылет. В итоге летевшие из Великобритании лайнеры изменили маршрут, их перенаправили на ближайшие аэродромы.

На месте происшествия работала полиция, однако обнаружить БПЛА не удалось. Самолеты смогли вернуться в воздушную гавань после 23:00.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА закрывали аэропорт в Дании. Информацию о наличии беспилотников в воздушном пространстве гавани официально подтвердили.