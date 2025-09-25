Путешествия
Аэропорт в Дании закрыли из-за угрозы БПЛА

Flightradar: Аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА
Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Международный аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные Flightradar.

«Беспилотник или несколько дронов создали угрозу для безопасного движения самолетов в районе аэропорта Ольборга», — говорится в сообщении.

Представитель аэропорта в беседе с Reuters подтвердил информацию, но отказался комментировать количество дронов в небе.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.

