Минобороны рассказало о зачистке населенного пункта в Харьковской области

В селе Петропавловка Харьковской области от ВСУ зачищено 40 домов. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
Также в военном ведомстве рассказали о ходе зачистки Покровска (Красноармейска). Там российским войскам удалось выбить ВСУ из микрорайона Троянда. Боевые действия на указанном участке ведут бойцы Центральной группировки войск.
Подразделения Южной группировки также улучшили свои позиции и вышли на более выгодные рубежи, добавили в Минобороны. Соединения группировки нанесли поражение противнику, потери которого составили до 210 человек.
Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Егоровка Днепропетровской области.