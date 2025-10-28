Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 28 октября 2025Россия

Минобороны рассказало о зачистке населенного пункта в Харьковской области

Минобороны: В Петропавловке Харьковской области от ВСУ зачищено 40 домов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Петропавловка Харьковской области от ВСУ зачищено 40 домов. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Также в военном ведомстве рассказали о ходе зачистки Покровска (Красноармейска). Там российским войскам удалось выбить ВСУ из микрорайона Троянда. Боевые действия на указанном участке ведут бойцы Центральной группировки войск.

Подразделения Южной группировки также улучшили свои позиции и вышли на более выгодные рубежи, добавили в Минобороны. Соединения группировки нанесли поражение противнику, потери которого составили до 210 человек.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Егоровка Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости