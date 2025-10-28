Минобороны рассказало о зачистке населенного пункта в Харьковской области

Минобороны: В Петропавловке Харьковской области от ВСУ зачищено 40 домов

В селе Петропавловка Харьковской области от ВСУ зачищено 40 домов. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Также в военном ведомстве рассказали о ходе зачистки Покровска (Красноармейска). Там российским войскам удалось выбить ВСУ из микрорайона Троянда. Боевые действия на указанном участке ведут бойцы Центральной группировки войск.

Подразделения Южной группировки также улучшили свои позиции и вышли на более выгодные рубежи, добавили в Минобороны. Соединения группировки нанесли поражение противнику, потери которого составили до 210 человек.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Егоровка Днепропетровской области.