Мосгорсуд утвердил приговор и штраф бывшему замглавы Минцифры

В Москве суд утвердил срок экс-замглавы Минцифры Паршину

В Москве суд утвердил срок экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным агентства, Московский городской суд утвердил срок Паршину, в апреле приговоренному к девяти годам заключения и штрафу за получение взятки в размере 3,75 миллиона рублей.

В апреле Хамовнический суд приговорил Паршина к девяти годам колонии строгого режима, предпринимателя Александра Моносова – к 8,5 года. Также запретил бывшему заместителю министра в течение шести лет занимать управленческие должности на госслужбе, а Моносову — в течение пяти лет в коммерческих организациях. Дополнительно каждый из них был оштрафован на 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры.