Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 28 октября 2025Силовые структуры

Мосгорсуд утвердил приговор и штраф бывшему замглавы Минцифры

В Москве суд утвердил срок экс-замглавы Минцифры Паршину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд утвердил срок экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным агентства, Московский городской суд утвердил срок Паршину, в апреле приговоренному к девяти годам заключения и штрафу за получение взятки в размере 3,75 миллиона рублей.

В апреле Хамовнический суд приговорил Паршина к девяти годам колонии строгого режима, предпринимателя Александра Моносова – к 8,5 года. Также запретил бывшему заместителю министра в течение шести лет занимать управленческие должности на госслужбе, а Моносову — в течение пяти лет в коммерческих организациях. Дополнительно каждый из них был оштрафован на 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости