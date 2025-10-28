Пользу от обязательной проверки на дееспособность при продаже жилья оценили

Риелтор Барсуков: Дееспособные люди тоже могут попасть под влияние мошенников

Введение закона, обязывающего предоставлять справки на дееспособность при продаже жилья, бессмысленно. Такое мнение в беседе с «Общественной Службой Новостей» выразил советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Эксперт считает, что нововведение не убережет добросовестных покупателей от потери квартиры из-за выявления мошеннических действий. Заключение врача в данном вопросе не является гарантом, подчеркивает Барсуков. По его словам, даже дееспособный человек может поддаться уговорам аферистов, а, опомнившись, оспорить сделку в суде. «С точки зрения борьбы с продажей под влиянием мошенников это предложение бессмысленно. Дееспособность и осознание своих действий – это разные вещи», — заявил риелтор.

Кроме того, Барсуков обращает внимание на давность выдачи справки. Даже если она была выдана накануне, уже в момент совершения сделки продавец может находиться под влиянием мошенников и не отдавать отчета своим действиям, а судмедэкспертиза это подтвердит. Влиянию мошенников может поддаться любой человек, вне зависимости от возраста, и доказать его дееспособность в момент подписания договора может лишь предварительная психиатрическая экспертиза. Правда, за чей счет она будет проводиться и какие категории граждан под нее попадут, в законопроектах не уточняется, отметил Барсуков. Эффективнее всего на сегодняшний день ввести закон о риелторской деятельности, который будет включать обучение агентов выявлению признаков мошеннического давления, также Барсуков считает необходимым разрешить риелторам запрашивать данные о продавце из его цифрового профиля.

Возложить полномочия по проверке продавцов жилья на дееспособность можно на Росреестр. Такое решение предложил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.