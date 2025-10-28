В Москве высотка начала рушиться из-за незаконного пристроя

Высотка на Садовнической улице Москвы начала рушиться из-за пристройки

В Москве незаконный пристрой поставил под угрозу судьбу жильцов целой многоэтажки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фасад высотки на Садовнической улице разрушается на глазах, не выдерживают и стены дома. Виной всему этому стала остекленная терраса на первом этаже, принадлежащая одной из собственниц. Проект работ был согласован с Мосжилинспекцией, однако, как утверждают жильцы, он не соответствует реальности. В документах предстоящий фронт работ был заявлен как перепланировка, однако на деле оказался самым настоящим пристроем. По своему размеру терраса походит на полноценную квартиру.

В Мосжилинспекции на жалобы возразили, что проект не нарушает высоту, количество этажей и разрешенную законом площадь, поэтому реконструкцией считаться не может. Тем не менее, как показали результаты независимой экспертизы, проведенной жильцами, пристройка крепится к фасаду здания, к ней подведен водопровод и есть гидроизоляция. Все это позволяет считать террасу реконструкцией.

Чтобы узаконить такой проект, требуется согласие Мосгосстройнадзора и всех жильцов дома. В протоколе общего собрания, предоставленном для выдачи разрешения, за пристрой проголосовало 167 собственников, однако свои подписи в документе они не узнают. О фальсификации подписей в бюллетенях заявило более 70 человек. Доступ к данным жильцов был только у управляющей компании: гендиректор организации, хотя и не признает своей вины, но факт подделки подтвердил. По его словам, все подделанные документы прошли мимо УК и находятся в жилинспекции. Повторного собрания собственников УК тем не менее не объявляла. Покрыта тайной и личность строительницы террасы — несмотря на отсутствие официального заработка, она позволила себе квартиру за 200 миллионов рублей в элитном жилищном комплексе. Соседи обратились в суд.

