15:27, 28 октября 2025Экономика

Биржевые цены на бензин рухнули

Стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже резко снизилась
Платон Щукин
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам торгов во вторник, 28 октября, стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже рухнула до минимумов с конца лета. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-92 подешевел на 4,8 процента, до 68 316 рублей за тонну, а АИ-95 — на 3,38 процента, до 76 928 рублей. Цена на летнее дизельное топливо опустилась на 3,52 процента, до 61 875 рублей, на межсезонное — на 2,3 процента, до 61 021 рубля, а на зимнее — на 0,41 процента, до 76 989 рублей за тонну.

Резкое снижение цен на топливо продолжается второй день, до этого цены на бензин и дизтопливо более месяца держались на рекордных уровнях, что сопровождалось локальным дефицитом топлива в десятках регионов страны.

Власти объясняли проблемы ростом спроса, логистическими трудностями, а также большим количеством внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В последние недели в связи с окончанием туристического сезона потребление бензина в стране пошло на спад, что позволило найти баланс между спросом и предложением.

Также в конце прошлой недели стало известно, что из-за проблем с поставками топлива из России с его дефицитом и значительным ростом цен столкнулся Таджикистан. По информации источников, российские производители оборвали поставки бензина по межгосударственным контрактам (правительственный запрет на экспорт их не касается), по всей видимости, перенаправив его внутрь страны.

