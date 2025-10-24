Экономика
14:57, 24 октября 2025Экономика

Российские проблемы с бензином добрались до Таджикистана

Reuters: Таджикистан столкнулся с ростом цен на топливо из-за проблем в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Theodore Kaye / AP

Из-за проблем с производством бензина в России, связанных с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), Таджикистан столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него. Об этом со ссылкой на источники в правительстве республики сообщает Reuters.

По информации источников, российские производители оборвали поставки бензина по межгосударственным контрактам, а те обеспечивают значительную часть топливных потребностей республики.

По данным мониторинга агентства, с начала октября бензин Аи-92 в Душанбе в среднем подорожал на 3,68 процента, Аи-95 — на 3,54 процента, а дизельное топливо — на 5,58 процента. Также на 5,81 процента растет стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ). Один из источников сообщил, что за пределами столицы цены были еще выше.

Россия с 1 августа запретила, а позднее продлила запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Однако ограничения не коснулись топлива, поставляемого по межгосударственным контрактам, в том числе в страны Средней Азии, которые исторически закупают значительную часть горючего у российских поставщиков.

В сентябре и октябре сразу десятки российских регионов столкнулись с различными ограничениями при покупке бензина. На некоторых АЗС бензин пропадал полностью, другие ограничивали продажу в одни руки, а третьи поднимали цены, пользуясь отсутствием топлива у конкурентов.

Кроме того, как рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько, на некоторых заправках стали разбавлять бензин. По его словам, АЗС вынуждены идти на махинации с топливом для удержания цен. Вместе с тем вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в среднем цены на топливо в России растут на уровне инфляции, а все возникающие проблемы оперативно решаются.

