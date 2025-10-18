В России оценили рост цен на топливо

Новак заявил, что цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции

Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, цены не могут быть стабильны, поскольку нужно учитывать уровень инфляции. «Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные, и услуги — в среднем на уровне инфляции», — объяснил он.

Ранее Новак заявил, что правительство России делает все возможное для сохранения стабильности на энергетическом рынке страны, в том числе в ситуации с топливом. Он признал проблемы, но объяснил их трудностями с транспортом и логистикой. «Они решаются в штатном режиме, обеспечиваются перенаправлением потоков, регулированием», — подчеркнул чиновник, сообщив, что после увеличения объемов производства и окончания туристического сезона рынок нашел баланс.

Основной причиной роста цен, а также частичного дефицита бензина в десятках российских регионов называют повышение спроса, сложности с логистикой и большое количество внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в последние месяцы.