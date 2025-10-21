Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 21 октября 2025Экономика

Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

Сеть заправок БРК в Иркутской области ввела лимит на продажу бензина АИ-92
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Одна из крупнейших иркутских сетей автозаправочных станций БРК сообщила о введении ограничений на продажу бензина АИ-92 — в одни руки отпускается не более 20 литров. Об этом со ссылкой на маркетинговый отдел компании сообщает портал «Иркутск Онлайн».

По словам представителя БРК, проблемы связаны с остановкой отгрузки топлива со стороны нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Компания в последнее время не может получить даже закупленный бензин. При этом ограничения пока не распространяются на бензин АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо.

Журналисты издания выяснили, что другие крупные городские сети АЗС пока не вводят существенных ограничений, хотя на одной из сетей действует правило не более 100 литров на человека. Впрочем, на этой сети бензин продается по самым высоким ценам в городе.

Ранее об исчезновении топлива с заправок даже федеральных сетей и резком росте цен рассказали в Кемеровской области. Власти региона признали проблему, но объяснили ее логистикой.

Между тем в Крыму, который первым пострадал от нехватки топлива, ослабили ограничения на продажу бензина в одни руки. На этой неделе АЗС могут продавать за один раз уже 30 литров.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал, что на заправках стали разбавлять бензин. По его словам, АЗС вынуждены идти на махинации с топливом для удержания цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    Раскрыты подробности расправы над российским режиссером

    Российского режиссера порезали около его дома в Москве

    Владельцев домашних животных предупредили о хитроумных схемах мошенников

    Владельцев Chery Tiggo предупредили о проблемах

    Молодую россиянку жестоко избили в подъезде и похитили

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости