В Крыму изменили лимит на продажу бензина в одни руки

Лимит на продажу бензина в одни руки в Крыму увеличили с 20 до 30 литров

Власти Крыма увеличили лимит на продажу бензина на АЗС в одни руки с 20 до 30 литров. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, купить бензин можно на 130 заправках. Актуальные адреса АЗС с бензином он предложил искать на сайтах регионального правительства и министерства топлива и энергетики.

Дефицит бензина на полуострове наблюдается с середины августа, однако особенно он стал заметен в сентябре.

Несколько недель назад власти Крыма и Севастополя одновременно объявили о введении ограничений на продажу топлива в одни руки. Изначально предел составлял 30 литров на человека, но вскоре в Крыму его снизили до 20 литров. Одновременно власти ввели потолок розничных цен: 75 рублей для дизельного топлива, 70 рублей для бензина Аи-92, 76 рублей — для бензина Аи-95.

При введении ограничений власти обещали, что полностью устранить проблему удастся к концу месяца, что связано в том числе с окончанием туристического сезона и снижением спроса.

В связи с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) отдельные проблемы с бензином возникли в десятках регионов России. Так, на прошлой неделе топливо пропало с заправок некоторых федеральных сетей в Кемеровской области.