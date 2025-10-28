Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 28 октября 2025Силовые структуры

Поджигатель бывшей квартиры Oxxxymiron объяснился

Суд дал 1,5 года условно поджигателю бывшей квартиры Оксимирона в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию сроком 1,5 года местного жителя Андрея Черкашина за поджог входной двери квартиры в доме на Социалистической улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По этому адресу ранее проживал рэпер Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), уточняет ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Он находится под стражей с мая. По данным следствия, Черкашин получил заказ на поджог от неустановленного гражданина, объясняя его патриотическими чувствами.

Ранним утром 1 мая петербуржец пришел к бывшему дому рэпера, с помощью горючих веществ подпалил входную дверь. Ущерб составил 9 тысяч рублей. Черкашин признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим.

По его словам, заказчик поручил нарисовать на стене у квартиры символ скрипичного ключа и оставить оскорбления в адрес Oxxxymiron. Деньги за поджог он так и не получил, хотя отправил видео преступления заказчику.

Прокуратура намерена ознакомиться с полным текстом приговора для принятия решения о его обжаловании.

Ранее этот же суд оштрафовал рэпера на 120 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранного агента.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Суд в Москве запретил сдавать жилье «только мусульманам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости