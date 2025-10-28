Поджигатель бывшей квартиры Oxxxymiron объяснился

Суд дал 1,5 года условно поджигателю бывшей квартиры Оксимирона в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию сроком 1,5 года местного жителя Андрея Черкашина за поджог входной двери квартиры в доме на Социалистической улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По этому адресу ранее проживал рэпер Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), уточняет ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Он находится под стражей с мая. По данным следствия, Черкашин получил заказ на поджог от неустановленного гражданина, объясняя его патриотическими чувствами.

Ранним утром 1 мая петербуржец пришел к бывшему дому рэпера, с помощью горючих веществ подпалил входную дверь. Ущерб составил 9 тысяч рублей. Черкашин признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим.

По его словам, заказчик поручил нарисовать на стене у квартиры символ скрипичного ключа и оставить оскорбления в адрес Oxxxymiron. Деньги за поджог он так и не получил, хотя отправил видео преступления заказчику.

Прокуратура намерена ознакомиться с полным текстом приговора для принятия решения о его обжаловании.

Ранее этот же суд оштрафовал рэпера на 120 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранного агента.