14:15, 28 октября 2025Культура

Популярного актера уличили в связях с Эпштейном

Жертва Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила о дружбе финансиста с Джорджем Клуни
Ольга Коровина
Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудского актера Джорджа Клуни уличили в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет TMZ со ссылкой на книгу «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость» американки Вирджинии Джуффре.

В мемуарах Джуффре упоминается дружба Клуни с помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл и с самим финансистом. По словам Вирджинии, Гислейн хвасталась сексуальной связью с актером во время одной из вечеринок.

Мемуары Джуффре, в которых она рассказала о пережитых изнасилованиях, вышли в свет в конце октября. Ее самой уже нет в живых. До этого женщина также утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее вступить в связь с британским принцем Эндрю.

Представители Клуни уже отреагировали на заявления Джуффре, отметив, что актер не знаком с Максвелл и возмущен тем, что его имя оказалось втянуто в скандал.

Ранее американский миллиардер Илон Маск опроверг обвинения в связях с Эпштейном. По словам бизнесмена, финансист приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение.

