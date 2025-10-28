Культура
Популярного российского рэпера проверят после воровского тоста на концерте

Shot: Рэперу Icegergert грозит до 15 суток ареста за воровской тост на концерте
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ICEGERGERT / YouTube 

Популярного российского рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) проверяют после того, как он выкрикнул лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на концерте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артисту грозит до 15 суток ареста после того, как в разгар выступления он поднял тост за «Жизнь ворам». На инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, отметив, что летом МВД уже проверяло треки Гергерта на предмет наличия в них пропаганды нацистской символики, символики экстремистских организаций и пропаганды наркотиков.

Ранее Icegergert внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Верховный суд РФ объявил сторонников АУЕ вне закона в 2020 году.

