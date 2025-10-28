Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

AP: Короткие практики осознания своей ценности улучшают самочувствие

Короткие практики самоподдержки, когда человек осознанно вспоминает о своей ценности и отмечает сильные стороны, действительно улучшают настроение и общее самочувствие. К такому выводу пришли исследователи из Гонконгского университета, проанализировав 129 научных работ с участием почти 18 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале American Psychologist (AP).

Как показал метаанализ, даже одно короткое упражнение на самоутверждение повышает чувство уверенности, снижает тревожность и улучшает самочувствие, эффект сохраняется как минимум две недели. Выраженное влияние отмечено у взрослых и американских участников, но положительные изменения наблюдались у всех возрастных групп и культур.

Авторы считают, что подобные практики стоит включать в школьные и университетские программы: они не требуют затрат, но помогают справляться со стрессом и укрепляют психологическую устойчивость особенно в периоды неопределенности и перемен.

Ранее ученые выяснили, что даже 30 минут легкой активности способны повысить уровень бодрости и улучшить самочувствие.