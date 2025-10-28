Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

«Звездач»: Егор Крид соберет более 80 миллионов рублей за концерты

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) заработает на концертах более 80 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, шоу артиста в Балашихе «собрало солдаут», на нем организаторы заработали не менее 13 миллионов рублей. «В Мытищах концерт принесет им около 28 миллионов, еще 11 миллионов — Архангельск, а Ярославль — свыше 32 миллионов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Егор Крид поднял цену на выступления после скандального концерта в «Лужниках». Теперь артист готов выступить за 12 миллионов рублей. Отмечалось, что год назад исполнитель получал 10 миллионов рублей за свое появление на частных мероприятиях.