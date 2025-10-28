Ремонт закончился для россиянки увечьями и обращением в полицию

В Подольске пройдет суд над мужчиной за издевательства над знакомой

В подмосковном Подольске завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который жестоко избил знакомую и удерживал ее в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 162 («Разбой») УК РФ. Дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 24 августа мужчина пришел в квартиру знакомой под предлогом ремонта. Он потребовал от женщины деньги, а после отказа начал ее избивать металлической трубой. Затем злоумышленник прижег потерпевшей бедро раскаленным утюгом-парогенератором.

На крики женщины отреагировали соседи, которые вызвали полицию. Узнав об этом, обвиняемый похитил шкатулку с украшениями и попытался скрыться, но был задержан.

