11:57, 28 октября 2025Силовые структуры

Ремонт закончился для россиянки увечьями и обращением в полицию

В Подольске пройдет суд над мужчиной за издевательства над знакомой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В подмосковном Подольске завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который жестоко избил знакомую и удерживал ее в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 162 («Разбой») УК РФ. Дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 24 августа мужчина пришел в квартиру знакомой под предлогом ремонта. Он потребовал от женщины деньги, а после отказа начал ее избивать металлической трубой. Затем злоумышленник прижег потерпевшей бедро раскаленным утюгом-парогенератором.

На крики женщины отреагировали соседи, которые вызвали полицию. Узнав об этом, обвиняемый похитил шкатулку с украшениями и попытался скрыться, но был задержан.

Ранее в Подмосковье суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего управляющего гостевым домом в деревне Малое Видное, где трое детей заживо сгорели при пожаре.

    Все новости