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19:12, 7 апреля 2023Силовые структуры

В Подмосковье осудили экс-управляющего гостевым домом за гибель в пожаре детей

В Подмосковье суд дал 4,5 года экс-управляющему гостевого дома за гибель 3 детей в пожаре
СюжетПожары в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего управляющего гостевым домом в деревне Малое Видное, где трое детей заживо сгорели при пожаре. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса (УК) РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, 11 августа на улице Садовой в трехэтажном кирпичном доме началось возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих детей. Мать заперла их на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания во время пожара.

Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В тушении участвовали 42 человека и 14 единиц техники. Поздно вечером сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание.

Следователи выяснили, что строение по документам является частным домовладением, однако на самом деле функционирует как гостевой дом. Всего там 12 комнат, которые сдаются в аренду без оформления договора, в том числе и мигрантам.

Дело также возбуждено в отношении матери, которая оставила несовершеннолетних в опасности.

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Екатерина Власова
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