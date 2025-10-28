Россиян научат пользоваться унитазами

Жителей Казани научат пользоваться унитазами

В Казани Водоканал пообещал научить местных жителей пользоваться унитазами после того, как мэр города Ильсур Метшин заявил, что горожане спускают туда «что ни попадя». Об этом пишет «Подъем».

Из-за использования унитазов не по назначению в городе фиксируют по 50 засоров ежедневно. В пресс-службе Водоконала отметили, что сотрудники не могут лично посетить каждую квартиру в городе и обучить жильцов правилам пользования, но подумают над новыми путями устранения проблемы.

«Какие инструменты могут быть? Это публикации в наших официальных соцсетях, привлечение средств массовой информации, где мы рассказываем и показываем, что достаем из системы водоотведения», — рассказали представители компании. При этом в Водоканале подчеркнули, что влияние просветительской деятельности на жителей ограничено.

«Как вот заставить человека не сбрасывать салфетки влажные в унитаз? Никак. Это же еще такая вещь, что за руку ты никого не поймаешь. Мы же не организуем какой-то народный контроль. В квартиру не залезешь к людям, рейды по унитазам не проведешь», — пояснили в компании.

