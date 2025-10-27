Экономика
16:46, 27 октября 2025

Власти объяснили неприличные клумбы в Москве

В Москве назвали фейком фото неприличных клумб рядом с памятником морякам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фото клумб неоднозначной формы, якобы установленных в зоне у памятника морякам в одном из районов Москвы, является фейком. Об этом заявили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа, передает «Подъем».

Так столичные власти объяснили кадры декоративных композиций, появившихся в сети. На них форма и рисунок на клумбах напоминают мужские половые органы. По словам представителей администрации, на самом деле клумбы выглядят иначе и не вызывают неприличных ассоциаций.

«Мы запросили у коллег из управы. Они прислали другие фотографии. Так что не знаем, откуда взялись те фото. Возможно, это фейк», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Новороссийске власти объяснили жалобы жителей на загрязнение реки Озерейки на «визуальное восприятие, которое является психологической особенностью». Позже администрация города извинилась за неоднозначную формулировку.

