28 октября 2025

Россиян предупредили о неочевидном вреде глинтвейнов

Биолог Лялина: От компонентов глинтвейна может развиться аллергическая реакция
Юлия Сычева
Фото: Alisa Anton / Unsplash

Глинтвейн — напиток, который согревает и улучшает настроение за счет приятного аромата и вкуса и дарит ощущение комфорта в холодное время, однако его употребление может причинить вред здоровью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Эксперт напомнила, что глинтвейны готовятся в двух вариантах — алкогольном и безалкогольном, и его пьют всегда горячим. Поэтому, по ее словам, в безалкогольных глинтвейнах нужно контролировать количество сахара, так как напиток делают на соках, и при кипячении их концентрация повышается из-за выпаривания воды. Это может негативно сказаться на состоянии зубов и обмене веществ, указала биолог.

«От компонентов любого глинтвейна может развиться аллергическая реакция. Напиток более вреден для организма из-за наличия алкоголя, который повышает нагрузку на печень и сердце, особенно при частом и обильном потреблении. Кроме того, такой глинтвейн содержит сахар и вино, что увеличивает калорийность и может способствовать набору веса, а сочетание "алкоголь + сахар" может вызывать скачки артериального давления», — предупредила Лялина.

От употребления такого зимнего напитка возможно обострение хронических заболеваний печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ирина ЛялинаБиолог

Эксперт добавила, что алкогольный глинтвейн при умеренном употреблении может приносить пользу благодаря полифенолам и согревающему эффекту, но несет риски из-за содержания алкоголя и сахара. Безалкогольный глинтвейн — более безопасная и универсальная альтернатива с сохранением полезных свойств пряностей, однако важно контролировать количество добавляемого сахара, заключила она.

Ранее Лялина рассказала, что популярные способы похудеть могут ухудшить здоровье. Низкоуглеводное питание, кетодиета, интервальное голодание, БАДы и другие, возможно, помогут скинуть вес, но он может быстро вернуться.

