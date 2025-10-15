Россиянам рассказали о неэффективных популярных способах похудеть

Биолог Лялина: Популярные способы похудеть могут ухудшить здоровье

Популярные средства борьбы с лишними килограммами, такие как низкоуглеводное питание, кетодиета, интервальное голодание, БАДы и другие, возможно, помогут скинуть вес, но он может быстро вернуться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Эксперт рассказала, что резкое снижение калорийности приводит к замедлению обмена веществ, поэтому при голодании или диете организм переходит в режим «экономии энергии», сжигая меньше калорий. В итоге, по ее словам, вес либо не уходит, либо быстро возвращается. Питание одним продуктом, например, только яблоками или кефиром, не позволяет получить все необходимые нутриенты, также добавила Лялина.

Это вызывает дефицит витаминов и минералов, слабость и ухудшение здоровья, а также снижение эффективности похудения, поэтому монодиеты не вариант, быстрый эффект, но ненадолго. Ирина Лялина Биолог

«Чрезмерные занятия спортом без правильного питания, т.е. интенсивные нагрузки при недостатке калорий ведут к потере мышечной массы, усталости и возможным травмам. Похудение в основном происходит за счет воды и мышц, а не жира.

Использование "чудодейственных" таблеток и добавок тоже не вариант. Большинство не имеют научно доказанной эффективности, могут быть вредны для здоровья и давать кратковременный результат», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Наиболее опасным и неэффективным средством похудения, по словам Лялиной, являются принудительные очищающие клизмы и диуретики. Она объяснила, что они убирают воду из организма, создавая иллюзию похудения, но жировые запасы не уменьшаются. Такой метод может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса, заключила эксперт.

