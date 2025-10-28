Россияне показали трюки на лошадях

В КБР прошел первый фестиваль джигитовки

В Кабардино-Балкарии ко Дню народного единства прошел первый в истории Межрегиональный фестиваль-конкурс по джигитовке. Об этом сообщает пресс-служба Баксанского района.

Праздник собрал как профессионалов, так и начинающих любителей конного спорта из Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Кабардино-Балкарии. Самым юным участником соревнований стал семилетний наездник.

Заместитель главы Баксанского района Анзор Ахобеков отметил, что проведение мероприятия такого масштаба свидетельствует о растущем интересе к конному спорту в регионе.

Победителей и призеров наградили кубками и грамотами от организаторов конкурса.