12:47, 28 октября 2025

Россияне показали трюки на лошадях

В КБР прошел первый фестиваль джигитовки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
Фото: Aleksandr Rekun / Globallookpress.com

В Кабардино-Балкарии ко Дню народного единства прошел первый в истории Межрегиональный фестиваль-конкурс по джигитовке. Об этом сообщает пресс-служба Баксанского района.

Праздник собрал как профессионалов, так и начинающих любителей конного спорта из Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Кабардино-Балкарии. Самым юным участником соревнований стал семилетний наездник.

Заместитель главы Баксанского района Анзор Ахобеков отметил, что проведение мероприятия такого масштаба свидетельствует о растущем интересе к конному спорту в регионе.

Победителей и призеров наградили кубками и грамотами от организаторов конкурса.

