18:36, 28 октября 2025Экономика

Россияне увидели свое будущее в однушках

PIONEER: 63 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Большинство россиян (63 процента) через 10 лет рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру. Об этом говорится в исследовании PIONEER и Университета «Синергия», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики опросили пять тысяч россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Они выяснили, что для большинства желающих приобрести однушку ключевым фактором является близость к центру города. При этом треть респондентов заявили, что обязательно хотят иметь красивый вид из окна, а терраса или окно в ванной оказались важнее, чем дополнительная площадь.

Большая часть опрошенных также хотела бы видеть рядом с домом кафе, спортивные объекты и магазины. В то же время школы, поликлиники и детские сады оказались на периферии интересов респондентов. Лишь каждый десятый рассматривает переезд в пригород и менее 20 процентов считают важным атрибутом вид на воду или парк. Однако больше трети мечтают о бассейне и зоне отдыха на крыше в жилом комплексе, а четверть — о коворкинге.

При выборе жилья для четверти россиян играет роль не только расположение, но и развитая инфраструктура района. На втором месте по важности стоит цена квартиры, на третьем — планировка. Отмечается, что молодые люди обращают больше внимания на репутацию застройщика, чем на архитектуру здания.

Ранее в компании «Жилфонд» спрогнозировали, что в конце 2025 года в России произойдет всплеск продаж вторичного жилья.

    Все новости