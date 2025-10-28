Экономика
16:21, 28 октября 2025

В России предрекли всплеск продаж одного типа жилья

«Жилфонд»: В конце 2025 года произойдет всплеск продажи вторичного жилья
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В конце 2025 года произойдет всплеск продажи вторичного жилья. Соответствующим прогнозом поделился директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, резкий рост будет обусловлен возможным ужесточением налоговых льгот при сделках с недвижимостью. Он также предположил, что собственники станут давать скидки на объекты. «Те продавцы, кто потенциально рискует из-за поправок после 1 января 2026 года заплатить непредвиденный налог с продажи, постараются закрыть сделки до Нового года. Может быть, такие люди постараются продать недвижимость с небольшим дисконтом. Но этот всплеск также, думаю, не особо отразится на общей статистике», — предрек Чернокульский.

Ранее в октябре стало известно, что Госдума в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющий действующие льготы при продаже жилья. Так, при вступлении нововведений в силу для продажи жилья без налога нужно будет непрерывно владеть им три-пять лет, и любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.

