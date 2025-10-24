Экономика
15:43, 24 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам разъяснили новый законопроект об отмене налоговых льгот при продаже жилья

Риелтор Барсуков: Проект об отмене льгот при продаже жилья был неверно подан
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что новый законопроект об отмене налоговых льгот при продаже жилья был неверно подан в средствах массовой информации (СМИ). Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Там небольшие изменения. Изменят то, что владение должно быть непрерывным эти три-пять лет. И вторая мера — семьи с детьми освобождаются от налогообложения, если покупают [новое жилье]. Там несколько условий, в том числе условие, что у них нет доли в жилом помещении более 50% размеров приобретаемой. А сейчас они добавили не только площадь, но и кадастровую стоимость», — объяснил Барсуков.

При этом, по словам риелтора, добавление кадастровой стоимости может значительно сократить варианты новой недвижимости для семей с детьми. Он отметил, что если у человека есть доля в каком-то новом жилье, то старый фонд он, вероятно, купить не сможет.

«Больше ничего не трогали. Остальное все чушь», — заключил Барсуков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Государственная Дума в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющий действующие льготы при продаже жилья. Так, по данным журналистов, в случае принятия поправок льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками.

    Все новости