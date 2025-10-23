В России задумали отменить налоговые льготы при продаже жилья

Приняты поправки, вводящие налог на продажу жилья при любом сроке владения

Государственная Дума (ГД) в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющий действующие льготы при продаже жилья. Об этом пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками. На данный момент для освобождения от уплаты НДФЛ минимальный срок владения жильем составляет три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. В случае вступления поправок в силу соответствующий срок должен быть непрерывным: любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.

Помимо этого, корректируется льгота, которая позволяет продать жилье и купить новое без налога вне зависимости от срока владения им. Теперь при ее расчете будут учитываться несовершеннолетние дети, студенты очной формы возрастом до 24 лет, а также дети любого возраста, которых суд признал недееспособными.

В случае если ребенок появился после регистрации перехода права на проданную квартиру, у семьи будет возможность приобрести новую и сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. Прежде семья теряла льготу, если владела долей более 50 процентов в другой, большей по метражу квартире, однако теперь сравниваются не только размеры, но и кадастровая стоимость. Так, льгота не будет предоставлена семьям, которые продают большую по площади либо более дорогую квартиру и приобретают объект меньшего метража либо дешевле по стоимости.

