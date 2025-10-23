Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:26, 23 октября 2025Экономика

В России задумали отменить налоговые льготы при продаже жилья

Приняты поправки, вводящие налог на продажу жилья при любом сроке владения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственная Дума (ГД) в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющий действующие льготы при продаже жилья. Об этом пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками. На данный момент для освобождения от уплаты НДФЛ минимальный срок владения жильем составляет три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. В случае вступления поправок в силу соответствующий срок должен быть непрерывным: любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.

Помимо этого, корректируется льгота, которая позволяет продать жилье и купить новое без налога вне зависимости от срока владения им. Теперь при ее расчете будут учитываться несовершеннолетние дети, студенты очной формы возрастом до 24 лет, а также дети любого возраста, которых суд признал недееспособными.

В случае если ребенок появился после регистрации перехода права на проданную квартиру, у семьи будет возможность приобрести новую и сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. Прежде семья теряла льготу, если владела долей более 50 процентов в другой, большей по метражу квартире, однако теперь сравниваются не только размеры, но и кадастровая стоимость. Так, льгота не будет предоставлена семьям, которые продают большую по площади либо более дорогую квартиру и приобретают объект меньшего метража либо дешевле по стоимости.

Ранее россиянам раскрыли информацию, какую сумму налогового вычета можно получить при строительстве дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    В Британии посмеялись над очередным пакетом европейских санкций против России

    Жертва Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра в жестоком изнасиловании

    В Белом доме назвали причину разочарования Трампа в России

    Гинеколог предупредила россиян об опасной и почти бессимптомной половой инфекции

    В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Трампа

    Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?

    Буллингом в российской школе заинтересовались силовики

    В США объяснили отказ от самого быстрого самолета в мире

    У телеведущей случайно оголилась грудь в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости