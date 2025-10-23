Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

Бизнесмен Васильев: Россиянам доступен налоговый вычет за строительство дома

За строительство дома россиянам доступен налоговый вычет. Способ вернуть деньги назвал строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

Бизнесмен отметил, что при оформлении вычета будут учтены траты на проект и смету, стройматериалы, работу подрядчиков и подключение к коммуникациям — электричеству, воде, газу и канализации. Он также уточнил, что максимальная сумма вычета в таком случае составит 260 тысяч рублей. «Все эти суммы складываются в базу для вычета, которая ограничена двумя миллионами рублей. В результате максимальный возврат НДФЛ составит 260 тысяч рублей», — поделился информацией Васильев.

Эксперт добавил, что оформить налоговый вычет можно и гражданам, купившим квартиру в новостройке без отделки: так, собственники смогут вернуть часть средств, потраченных на отделочные материалы и работы по их установке. Он подчеркнул, что в этом случае важно, чтобы в договоре было прописано, что объект «без отделки», — в противном случае расходы на ремонт уже готового жилья к вычету приняты не будут.

Ранее Васильев напомнил, что вычет за дом либо ремонт в квартире без отделки можно вернуть через налоговую инспекцию. Получить деньги можно в течение трех лет после покупки квартиры.