Россия
06:53, 28 октября 2025Россия

Российские военные ворвались на чаепитие бойцов ВСУ

Российские военные ликвидировали бойцов ВСУ во время чаепития в Новониколаевке
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Во время освобождения поселка Новониколаевка в Запорожской области российские военные неожиданно подобрались к позициям противника и ликвидировали бойцов ВСУ прямо во время их чаепития. Об этом РИА Новостям рассказал «Баха» — командир группировки войск «Восток».

Российский солдат отметил, что у противника была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей. Они с сослуживцами подошли вплотную, зашли в блиндаж, а пара бойцов ВСУ сидели и пили чай, даже не поняли, что происходит.

«Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Их отработали, тихо прошли дальше. Дело было рано утром — противник спал. Кого-то взяли в плен, кто-то не захотел сдаваться», — вспоминает «Баха».

Ранее в Минобороны (МО) России рассказали о том, что группировка «Восток» заняла два населенных пункта в Запорожской области — Новониколаевку и Привольное. Также бои шли в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

